На место крушение Ту-154 направят два подводных аппарата - ФОТО, ВИДЕО

Они могут непрерывно работать под водой до восьми часов. Первый из них может углубиться до ста метров, а второй до 300 метров.

Как сообщают местные СМИ, в Сочи прибудут аппараты C-Quester и C-Explorer. Сейчас идет погрузка оборудования. Его отправят в аэропорт "Адлер" специальным бортом.

При этом уже проведен анализ данных с радиолокационных средств и определена вероятная траектория полета потерпевшего крушение Ту-154. В настоящее время в районе крушение спасательные работы продолжаются и проводятся они в три смены, - пояснили в Министерстве обороны России.

По их данным, по состоянию на утро понедельника, 26 декабря, спасатели обнаружили тела 11 жертв авиакатастрофы. В ведомстве также сообщили, что Ту-154 перед вылетом был технически исправен, а версия теракта не является основной.

Напомним, при выполнении планового перелета из аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он исчез с радиолокационных радаров. Позже в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

Как сообщал УРА-Информ, Минобороны РФ обнародовало список пассажиров Ту-154, согласно которому на борту находилось 92 человека. Среди пассажиров - восемь военнослужащих, двое федеральных государственных гражданских служащих и девять представителей СМИ.