13:33 26.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине задержан очередной боевик "ДНР"

В Красногоровке, что в Донецкой области, служащие Службы безопасности Украины (СБУ) провели задержание еще одного террориста "ДНР". 

На Донетчине задержан очередной боевик

Об этом передали в пресс-службе СБУ. Правоохранители выяснили, что мужчина в 2014-2015 годах был в составе группировки "ДНР", где подвозил боеприпасы боевикам. Не получив обещанных ему за работу денег, мужчина выехал в Россию, а после этого перебрался к родным в Красногоровку, скрываясь длительное время там.

Следователи открыли производство - по ч.2 ст.260 УК Украины. Террористу вскоре сообщили о подозрении и ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Марьинке был задержан террорист с позывным "Новосел".


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