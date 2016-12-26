На Донетчине задержан очередной боевик "ДНР"

Об этом передали в пресс-службе СБУ. Правоохранители выяснили, что мужчина в 2014-2015 годах был в составе группировки "ДНР", где подвозил боеприпасы боевикам. Не получив обещанных ему за работу денег, мужчина выехал в Россию, а после этого перебрался к родным в Красногоровку, скрываясь длительное время там.

Следователи открыли производство - по ч.2 ст.260 УК Украины. Террористу вскоре сообщили о подозрении и ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Марьинке был задержан террорист с позывным "Новосел".