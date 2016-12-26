Лошади Онищенко нашлись в конном клубе под Киевом

Об этом сообщил достоверный источник в прокуратуре Киевской области. Когда начали "копать", выяснилось, что Онищенко лукавил, когда говорил, что все его лошади находятся в Германии, что в июле этого года он их продал гражданину Паулю Шокемеле (экс-тренеру сборной Украины по конному спорту). Четверо рысаков народного депутата нам удалось найти в конном клубе "Equides Club", - сообщил собеседник.

По его словам, следствию удалось установить, что лошади Онищенко появились в клубе бизнесмена Геннадия Буткевича (именно ему принадлежит "Equides Club") еще в октябре 2014 года и ни на день не покидали территорию загородного комплекса. Более того, депутат не заплатил ни копейки за их пребывание в этом конном клубе.

Чем вызвана такая благотворительность Геннадия Буткевича, можно лишь догадываться. Владелец сети супермаркетов "АТБ" слывет в бизнес-кругах как человек, готовый пойти на любые хитрости ради сближения с выгодными для него людьми. Не исключено, что он приютил лошадей Александра Онищенко в свой клуб, чтобы иметь с народным депутатом точки соприкосновения. Алгоритм простой: став приятелем парламентария, пытался втереться в доверие к новым властям. Бизнес-то нужно развивать. А без покровительства власть имущих, это сделать труднее.

К примеру, в свое время, чтобы сблизиться с семьей президента Виктора Януковича, Геннадий Буткевич приобрел большой участок неподалеку от "Межигорья" и основал на 30 га земли охотничий клуб "Кедр". В его клубе часто отдыхали глава МВД Виталий Захарченко, глава СБУ Александр Якименко и старший сын президента Александр Янукович. "Охотничьи" знакомства, которые позже переросли в крепкие партнерские связи, помогали Геннадию Буткевичу развивать свой бизнес.

При власти Виктора Януковича он в разы расширил сеть супермаркетов «АТБ». Даже после аннексии Крыма беглые представители бывшей украинской власти помогали Буткевичу. Они посодействовали тому, что федеральные власти РФ разрешили деятельности его супермаркетов АТБ на полуострове, но под вывеской ПУД (Продукты у дома).

Как и в случае с основанием "Кедра", конный клуб "Equides Club" с несколькими отельными номерами, сауной и рестораном, Буткевич открыл для подобных целей: чтобы наводить мосты в богатыми и влиятельными.

Получить комментарий от Онищенко, относительно его лошадей в клубе Буткевича, не удалось. Его украинский номер мобильного "вне зоны действия. Депутат в июле покинул Украину, скрываясь от ответственности по уголовному делу о "хищении госсимущества в особо крупных размерах".

Геннадию Буткевичу тоже сейчас не до таких комментариев. 21 - 23 декабря его должны были допросить сотрудники Федерального бюро расследований США по делу Павла Лазаренко. У американских агентов возникли вопросы к Буткевичу, так как в 1996-1997 году он возглавлял службу безопасности ЕЭСУ, мог быть в курсе коррупционных оборудок экс-премьера, в частности, выводе госсредств на офшорные счета в Антигуа.