13:43 26.12.2016 | Общество | Новости
100156637:Rakova

Юнкер попросил соцсети искоренять фейковые новости

Руководитель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обратился к Facebook и Google для устранения фейковых новостей, а также созданных мистификаций в Интернете.

Юнкер попросил соцсети искоренять фейковые новости

С таким заявлением он выступил в интервью изданию медиагруппы Funke Mediengruppe. Юнкер уверен, что такая политика честности сыграла бы на руку создателям соцсетей, так как доверие – это самый лучший для них актив.

Кроме того, дипломат заметил, что европейцы стали острее чувствовать правду и ложь вокруг.

В ФРГ специалисты работают над тем, чтобы искоренить манипуляции в Интернете. Кроме того, немцев беспокоит тот факт, что Россия может вмешиваться в выборы в бундестаг.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Facebook опубликовал новость о смерти своего создателя. Однако, к счастью, это оказалось ошибкой системы. Кроме Марка Цукерберга, покойными были "признаны" еще около тысячи пользователей соцсети. 


 
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