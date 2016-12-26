Юнкер попросил соцсети искоренять фейковые новости

С таким заявлением он выступил в интервью изданию медиагруппы Funke Mediengruppe. Юнкер уверен, что такая политика честности сыграла бы на руку создателям соцсетей, так как доверие – это самый лучший для них актив.

Кроме того, дипломат заметил, что европейцы стали острее чувствовать правду и ложь вокруг.

В ФРГ специалисты работают над тем, чтобы искоренить манипуляции в Интернете. Кроме того, немцев беспокоит тот факт, что Россия может вмешиваться в выборы в бундестаг.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Facebook опубликовал новость о смерти своего создателя. Однако, к счастью, это оказалось ошибкой системы. Кроме Марка Цукерберга, покойными были "признаны" еще около тысячи пользователей соцсети.