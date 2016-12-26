Глава украинского еврейского комитета: МИД Украины – неучи

По словам руководителя еврейского комитета Эдуарда Долинского, украинские дипломаты не имеют представления о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью журналу "Гордон".

"Это позорный и недружественный акт Украины в отношении Израиля. Заявления украинского МИД – это циничное и наглое вранье, которое не имеет ничего общего с действительностью. Пусть они хоть немножко изучат ситуацию на Ближнем Востоке – как образовалось государство, какие страны там были. МИД Украины – неучи, не понимающие, что происходит на Ближнем Востоке и в Израиле. Тут можно говорить только о лжи, подлости и цинизме. Это попытка оправдать глупость, сделанную во время голосования. Сейчас они это уже поняли и пытаются изворачиваться. МИД Украины не нужно было делать никаких заявлений, лучше бы уже промолчали", – возмутился Долинский.

Как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Израиля отменил визит своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в страну из-за поддержанной Украиной резолюции.