14:34 26.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
100156643:Rakova

Глава украинского еврейского комитета: МИД Украины – неучи

В украинском еврейском комитете заявили, что позиция Украины относительно голосования по Израилю, может существенно испортить ее отношения с другими странами.

Глава украинского еврейского комитета: МИД Украины – неучи

По словам руководителя еврейского комитета Эдуарда Долинского, украинские дипломаты не имеют представления о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью журналу "Гордон".

"Это позорный и недружественный акт Украины в отношении Израиля. Заявления украинского МИД – это циничное и наглое вранье, которое не имеет ничего общего с действительностью. Пусть они хоть немножко изучат ситуацию на Ближнем Востоке – как образовалось государство, какие страны там были. МИД Украины – неучи, не понимающие, что происходит на Ближнем Востоке и в Израиле. Тут можно говорить только о лжи, подлости и цинизме. Это попытка оправдать глупость, сделанную во время голосования. Сейчас они это уже поняли и пытаются изворачиваться. МИД Украины не нужно было делать никаких заявлений, лучше бы уже промолчали", – возмутился Долинский.

Как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Израиля отменил визит своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в страну из-за поддержанной Украиной резолюции. 


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