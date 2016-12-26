08:53 26.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины

Российские наемники, несмотря не объявленный очередной ражим тишины, продолжают обстреливать украинские позиции.

Боевики продолжают нарушать режим тишины

За прошедшие сутки боевики 33 раза открыли огонь по позициям украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Мариупольском направлении в воскресенье, 25 декабря, из 122-миллиметровой артиллерии противник обстрелял населенный пункт Лебединское.

При этом из 82-миллиметровых минометов велся огонь по Широкино, Талаковке и Водяному. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были также обстреляны Старогнатовка, Широкино и Павлополь. Под Новотроицким весь день работал снайпер.

В то же время на Донецком направлении с 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия .

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станицы Луганской и Новозвановке.

Напомним, российские наемники и боевики сорвали первый день, объявленного в ночь на воскресенье, 25 декабря, прекращение огня. Вчера за день боевики 39 раз открывали огонь по нашим позициям в зоне проведения антитеррористической операции.


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