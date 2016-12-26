Боевики продолжают нарушать режим тишины

За прошедшие сутки боевики 33 раза открыли огонь по позициям украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Мариупольском направлении в воскресенье, 25 декабря, из 122-миллиметровой артиллерии противник обстрелял населенный пункт Лебединское.

При этом из 82-миллиметровых минометов велся огонь по Широкино, Талаковке и Водяному. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были также обстреляны Старогнатовка, Широкино и Павлополь. Под Новотроицким весь день работал снайпер.

В то же время на Донецком направлении с 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия .

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станицы Луганской и Новозвановке.

Напомним, российские наемники и боевики сорвали первый день, объявленного в ночь на воскресенье, 25 декабря, прекращение огня. Вчера за день боевики 39 раз открывали огонь по нашим позициям в зоне проведения антитеррористической операции.