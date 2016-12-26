18:37 26.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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6,6 тысячи россиян за три года получили гражданство Украины

В течение последних трех лет украинское гражданство получили 6618 граждан России. 

6,6 тысячи россиян за три года получили гражданство Украины

Об этом сказано в ответе Госмиграционной службы Украины - на запрос Маси Найема, брата депутата украинского парламента Мустафы Найема. Согласно сообщению - в период с 2014 г. по декабрь 2016 г. украинское гражданство в упрощенном порядке согласно решению территориальных органов ГМС получил 6261 гражданин Российской Федерации – сказано в сообщении.

При этом соответствующим указом Петра Порошенко гражданство Украины получили 357 граждан России.

Как сообщал УРА-Информ, ранее актер Иван Охлобыстин официально получил гражданство самопровозглашенной "ДНР". 


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