6,6 тысячи россиян за три года получили гражданство Украины

Об этом сказано в ответе Госмиграционной службы Украины - на запрос Маси Найема, брата депутата украинского парламента Мустафы Найема. Согласно сообщению - в период с 2014 г. по декабрь 2016 г. украинское гражданство в упрощенном порядке согласно решению территориальных органов ГМС получил 6261 гражданин Российской Федерации – сказано в сообщении.

При этом соответствующим указом Петра Порошенко гражданство Украины получили 357 граждан России.

Как сообщал УРА-Информ, ранее актер Иван Охлобыстин официально получил гражданство самопровозглашенной "ДНР".