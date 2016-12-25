Украина забрала тела двух погибших военных на Светлодарской дуге - ФОТО

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ наблюдали за передачей тел. Как сообщают СМИ, погибшие в 54 бригаде ВСУ.

Один из них - лейтенант Яровой с позывным "Шайтан", другой - солдат Байкус с позывным "Ваха". Они погибли первыми в бою на Светлодарской дуге 18 декабря.

Таким образам, сегодня представители Министерства обороны передали тела двух погибших боевиков представителям от так называемой "Луганской народной республики", а те в свою очередь передали украинских военных.

В то же время координатор проекта ВСУ "Эвакуация 200" Михаил Котелевский рассказал журналистам, что он осмотрел тела, и они действительно похожи на тела двух украинских военных, однако точно их личности должна утвердить экспертиза и опознание родных. В обоих пулевые ранения, не совместимые с жизнью, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, террористы на Светлодарской дуге в зоне проведения АТО обстреляли группу гуманитарного проекта.