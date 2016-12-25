Сергей Лазарев два года скрывал рождение ребенка

Личная жизнь 33-летнего Сергея Лазарева уже давно является тайной для его поклонников. Однако оказалось, что у российского певца Сергей Лазарева подрастает сын по имени Никита.
Об этом сообщило издание Life.
По его словам, воспитанием мальчика по большей части, занимается мама Лазарева — Валентина Викторовна.
"Новость о появлении наследника в семье Сергея стало полной неожиданностью для его поклонников и коллег. Ведь после расставания с Лерой Кудрявцевой, о личной жизни артиста практически не было ничего известно", - говорится в сообщении.
Также отметим, что сам певец информацию о том, что воспитывает сына, подтвердил, но рассказывать о нем отказался.
"Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке!" - заявил Сергей.
Как выяснилось, ребенок у Сергея Лазарева появился еще в 2014 году, однако артист все это время скрывал его от публики.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Ксения Собчак в роли матери подверглась бурной критике со стороны подписчиков в Instagram.