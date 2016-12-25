Сергей Лазарев два года скрывал рождение ребенка

Об этом сообщило издание Life.

По его словам, воспитанием мальчика по большей части, занимается мама Лазарева — Валентина Викторовна.

"Новость о появлении наследника в семье Сергея стало полной неожиданностью для его поклонников и коллег. Ведь после расставания с Лерой Кудрявцевой, о личной жизни артиста практически не было ничего известно", - говорится в сообщении.

Также отметим, что сам певец информацию о том, что воспитывает сына, подтвердил, но рассказывать о нем отказался.

"Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке!" - заявил Сергей.

Как выяснилось, ребенок у Сергея Лазарева появился еще в 2014 году, однако артист все это время скрывал его от публики.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Ксения Собчак в роли матери подверглась бурной критике со стороны подписчиков в Instagram.