04:15 25.12.2016 | Общество | Новости
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Сергей Лазарев два года скрывал рождение ребенка

Личная жизнь 33-летнего Сергея Лазарева уже давно является тайной для его поклонников. Однако оказалось, что у российского певца Сергей Лазарева подрастает сын по имени Никита.

Сергей Лазарев два года скрывал рождение ребенка

Об этом сообщило издание Life.

По его словам, воспитанием мальчика по большей части, занимается мама Лазарева — Валентина Викторовна.

"Новость о появлении наследника в семье Сергея стало полной неожиданностью для его поклонников и коллег. Ведь после расставания с Лерой Кудрявцевой, о личной жизни артиста практически не было ничего известно", - говорится в сообщении.

Также отметим, что сам певец информацию о том, что воспитывает сына, подтвердил, но рассказывать о нем отказался.

"Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке!" - заявил Сергей.

Как выяснилось, ребенок у Сергея Лазарева появился еще в 2014 году, однако артист все это время скрывал его от публики.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее  Ксения Собчак в роли матери подверглась бурной критике со стороны подписчиков в Instagram.

 


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