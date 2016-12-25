Премьер обратился к верующим

Глава украинского правительства Владимир Гройсман поздравил христиан западного обряда с Рождеством.
Такое сообщение озвучили в пресс-службе Кабмина.
"Сердечно поздравляю всех, кто исповедует западный христианский обряд, с Рождеством Христовым!", - заявил Гройсман.
Премьер также пожелал тепла и радости в доме каждого украинца.
"Верю, что грядущий год принесет всем нам новые достижения, а наша совместная работа, энтузиазм и целеустремленность будут служить на благо родной страны!", – отметил чиновник.
"Желаю вам душевной веры, крепкого здоровья, благополучия и мира!» - добавил глава Кабмина.
Как сообщал "УРА-Информ", вчера президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев с торжеством Хануки.