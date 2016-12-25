Потап рассказал о песне, которую он написал в неожиданном месте

Об этом он написал в своем Insatgram.

Как выяснилось, хит родился у музыканта в достаточно неожиданном месте – туалете. Несмотря на это, песня получила в YouTube более 45 млн просмотров.

"Поздравляю все наши Mozgi Ent. Эта песня написана в туалете, что ж будет, если написать в лесу? А?", - прокомментировал снимок Потап.

В свою очередь, пользователи отметили, что Потап – гениальный человек, а у таких людей всегда песни рождаются в неожиданных местах.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", Ольга Бузова представила миру свою новую композицию "Под звуки поцелуев". Но в кругу шоу-бизнеса нашлись те, кому творчество известной телеведущей пришлось не по нраву.