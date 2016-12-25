Пограничники в Одесской области стреляли в контрабандистов - ФОТО

Неизвестные на санях пытались ввести на территорию Украины табачные изделия. В результате пограничники вынуждены были стрелять, что бы нарушители не перевезли сигареты через Кучурганский лиман.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, пограничники наблюдали за нарушителями, и заметили в руках одного из правонарушителей неизвестный металлический предмет с которым он пытался напасть на правоохранителей.

Так как злоумышленники на слова пограничников не реагировали им пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх из огнестрельного оружия, - пояснили в пресс-службе.

После задержания и во время проверки местности на берегу лимана были обнаружены три ящика сигарет иностранного производства. Почти 1,5 тысячи пачек сигарет доставлены в отдел и будут переданы фискальной службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пограничники задержали в Харьковской области россиянина с топором и сигнальными ракетами.