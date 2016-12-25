13:24 25.12.2016 | Общество | Новости
100156556:Rakova

Около 50 тысяч немцев бросили свои дома перед праздником

55 тысяч граждан Германии покинули свои дома перед Рождеством.

Около 50 тысяч немцев бросили свои дома перед праздником

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что в Аугсбурге обнаружили бомбу еще со времен Второй мировой войны. Ее вес составлял почти две тонны. Такие сведения передает Радио Свобода.

Местные чиновники предупредили о том, что средневековый центр города будет закрыт 25 декабря на неопределенный период времени. Людей, которые нуждались в крове над головой, приютили школы и прочие объекты.

Как отмечают специалисты, нахождение подобных боеприпасов – не новость, однако пока что это самая глобальная эвакуация за последнее вреия.

Как сообща "УРА-Информ", католики всего мира празднуют Рождество. Украинские власти уже поздравили верующих с этим светлым праздником.


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