Около 50 тысяч немцев бросили свои дома перед праздником

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что в Аугсбурге обнаружили бомбу еще со времен Второй мировой войны. Ее вес составлял почти две тонны. Такие сведения передает Радио Свобода.

Местные чиновники предупредили о том, что средневековый центр города будет закрыт 25 декабря на неопределенный период времени. Людей, которые нуждались в крове над головой, приютили школы и прочие объекты.

Как отмечают специалисты, нахождение подобных боеприпасов – не новость, однако пока что это самая глобальная эвакуация за последнее вреия.

Как сообща "УРА-Информ", католики всего мира празднуют Рождество. Украинские власти уже поздравили верующих с этим светлым праздником.