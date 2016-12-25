22:44 25.12.2016 | Общество | Новости
100156580:Polishuk

На Филиппины надвигается тайфун "Нок-Тен"

На восточное побережье Филиппин надвигается мощный тайфун.

На Филиппины надвигается тайфун

Скорость ветра "Нок-Тен" может достигать 185 километров в час. Как сообщает BBC, вице-губернатор провинции Катандуанес уже дал распоряжение эвакуировать населения, однако многие не хотят покидать свой дом в день Рождества.

По предварительным данным синоптиков "Нок-Тен" может задеть густонаселенные районы страны, в том числе столицу Филиппин Манилу. На побережье могут обрушиться двухметровые волны.

Вместе с тем, метеорологи утверждают, что сильнейший тайфун может несколько ослабить свою силы перед тем, как достигнуть побережья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган " Барбара", обрушившийся на Шотландию, привел к отключениям электричества, перебоям в движении транспорта и закрытию школ. Об этом передает ВВС. Скорость ветра стихийного бедствия на одном из шотландских островов достигала 146 километров в час.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив