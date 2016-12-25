На Филиппины надвигается тайфун "Нок-Тен"

Скорость ветра "Нок-Тен" может достигать 185 километров в час. Как сообщает BBC, вице-губернатор провинции Катандуанес уже дал распоряжение эвакуировать населения, однако многие не хотят покидать свой дом в день Рождества.

По предварительным данным синоптиков "Нок-Тен" может задеть густонаселенные районы страны, в том числе столицу Филиппин Манилу. На побережье могут обрушиться двухметровые волны.

Вместе с тем, метеорологи утверждают, что сильнейший тайфун может несколько ослабить свою силы перед тем, как достигнуть побережья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган " Барбара", обрушившийся на Шотландию, привел к отключениям электричества, перебоям в движении транспорта и закрытию школ. Об этом передает ВВС. Скорость ветра стихийного бедствия на одном из шотландских островов достигала 146 километров в час.