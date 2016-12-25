Львов назвали самым дешевым городом для туристов

Львов в данном рейтинге стал первым – передает Business Insider. Так, во Львове турист может отдать за жилье 25 долларов, а за ужин на двоих – всего пять долларов и кроме того - 20 центов за километр на такси.

На втором месте в рейтинге – г. Приштина, в Косово. В нем жилье обойдется в 56 долларов, питание на двоих – в пять долларов, а такси - доллар за километр. На третьем месте - болгарская София. Ночлег здесь обойдется в 57 долларов, а ужин - 11 долларов. В рейтинг вошли также города в Панаме, Португалии, Армении и в Испании.

Как сообщал УРА-Информ, в Таиланде автобус с туристами из РФ попал в аварию.