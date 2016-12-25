20:34 25.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
100156576:Polishuk

Кононенко встретился с Онищенко в Вене

На встрече народного депутата от БПП Игоря Кононенко с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским присутствовал народный депутат Александр Онищенко.

Кононенко встретился с Онищенко в Вене

Ранее СМИ сообщали, что встреча происходила в недорогом ресторане Plachutta в самом центре австрийской столицы. Однако, не было известно кто еще присутствовал на этой встрече.

Напомним, народный депутат Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гр

Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

Источник: izvestia.kiev.ua


 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив