Элтон Джон не согласился петь для Трампа

Британский певец Элтон Джон не собирается выступать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает BBC.
"Элтон Джон собирается дать концерт на Национальной аллее во время инаугурации", — заявил он в телепередаче HARDtalk на "Би-би-си".
Как отмечается, выступать на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа будут нью-йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский хор и 16-летняя эстрадная певица Джеки Иванко, участница шоу «Амегіса'ѕ got talent».
"Я хочу обычных людей", — подчеркнул Трамп в твиттер.
Также напомним, что на инаугурации Барака Обама в 2009 году выступали U2, Стиви Уандер и Брюс Спрингстин.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее знаменитая певица Селин Дион также отказалась выступить на инаугурации избранного президента США.