Элтон Джон не согласился петь для Трампа

Об этом сообщает BBC.

"Элтон Джон собирается дать концерт на Национальной аллее во время инаугурации", — заявил он в телепередаче HARDtalk на "Би-би-си".

Как отмечается, выступать на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа будут нью-йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский хор и 16-летняя эстрадная певица Джеки Иванко, участница шоу «Амегіса'ѕ got talent».

"Я хочу обычных людей", — подчеркнул Трамп в твиттер.

Также напомним, что на инаугурации Барака Обама в 2009 году выступали U2, Стиви Уандер и Брюс Спрингстин.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее знаменитая певица Селин Дион также отказалась выступить на инаугурации избранного президента США.