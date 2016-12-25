Боевики сорвали первый день режима тишины

Сегодня боевики 39 раз открывали огонь по нашим позициям в зоне проведения антитеррористической операции. Как сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook, на мариупольском направлении были обстреляны населенные пункты Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное.

Дважды противник стрелял по одной мине калибра 120 мм в районе Талаковки. При этом под Широкино сегодня целый день работал снайпер.

На донецком направлении позиции украинских военных были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки, по Луганскому боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм.

На луганском направлении боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населенные пункты Троицкое и Желтое.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время встречи Трехсторонней контактной группы, которая проходила в среду, 21 декабря, в Минске призвали к прекращению огня с 24 декабря.