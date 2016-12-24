В Киеве и во Львове появятся кафе с интерактивными столами

Об этом глава правительства написал в Facebook. По его словам – сейчас новый стартап недели - во Львове и в столице будут открыты первые кафе с интерактивными столами. Проект под названием Interactive Restaurant Technology применяет лишь украинские технологии для создания интерактивных кафе, которые функционируют уже в семи учреждениях в мире.

Также Гройсман подчеркнул, что интерактивные столы дают возможность осуществлять заказы, делать покупки онлайн, общаться с посетителями или наблюдать за приготовлением еды.

Как сообщал УРА-Информ, в харьковском кафе прогремел взрыв.