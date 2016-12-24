Украинский "Щедрик" прозвучал на рождественском концерте в Белом доме

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украинский "Щедрик" прозвучал рождественском концерте в Белом доме в исполнении украинских музыкантов: дуэта "Две скрипки" и джаз-бэнда "Наталья Лебедева - Трио", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они стали единственными иностранцами, которых включили в праздничную программу, зрителями которой стали тысячи американцев.

"Украинцы выступали два дня подряд, а концерт, который планировался как 2-часовой, был продлен по просьбе зрителей и администрации на 30 минут, а затем еще на 30 минут" - добавили в МИД.

Кроме того, "Щедрику" исполняется 100 лет, и он снова завоевывает США.

Также отметим, что в 1916 году хор Киевского университета впервые исполнил композицию Николая Леонтовича "Щедрик". Взяв за основу народные мотивы, он добился идеального полифонического звучания своего произведения и сразу сделал "Щедрик" музыкальным хитом.

Скоро он перекочевал на американский континент, где стал известен под названием "Carol of the Bells". На данный момент это настоящий всемирно украинский бренд. Его музыкальных переделок и аранжировок невозможно перечислить.

Как сообщал "Ура-Информ", в столице в процессе новогодних праздников выступят около трех тыс. артистов.