03:15 24.12.2016 | Общество | Новости
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Уилл Смит снова собрался бойкотировать "Оскар"

Уилл Смит собирается вновь бойкотировать "Оскар" и намекнул, что на церемонии вручения наград не придет.

Уилл Смит снова собрался бойкотировать

Об этом сообщает "Сегодня".

Как отмечается, актер не передумает, даже если сам попадет в список претендентов на заветную золотую статуэтку.

Отметим также, что в феврале 2017 года, когда проходило награждение Американской киноакадемии, Уилл Смит вместе с женой проигнорировал церемонию "Оскар". Супруги поддержали обвинения комитета премии в расизме, после того, как был обнародован список номинантов.

Кроме того, жену Смита возмутило то, что на престижную премию номинированы только актеры с белым цветом кожи, и она считает это дискриминацией.

На церемонии Оскар темнокожие люди часто раздают награды или развлекают публику, но очень редко награждаются за актерские заслуги. Может, всем темнокожим стоит воздержаться от посещения премии? Люди обращаются с нами так, как мы позволяем. С большим уважением и глубоким разочарованием“, - заявила Джада Пинкетт-Смит.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", стал известен короткий список "Оскара" в категории фильмов на иностранном языке.


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