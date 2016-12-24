Трамп прокомментировал теракт в Берлине

Об этом он заявил в своем Twitter.

Согласно его словам, террорист, убивший людей в Германии, перед совершением преступления сказал: "Волей Господа мы будем убивать вас как свиней. Клянусь, мы будем убивать...

"Напавший на Германию террорист угрожал ради бога расправляться с людьми как со свиньями. Это чисто религиозная угроза, которая стала реальностью. Такая ненависть! Когда США и все страны дадут отпор?", — написал Трамп.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", среди людей, которые погибли в результате теракта в Берлине, могут быть двое граждан Украины.