09:57 24.12.2016 | Общество | Новости
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Трамп прокомментировал теракт в Берлине

Избранный президент США Дональд Трамп назвал заявления подозреваемого в совершении теракта в Берлине "религиозной угрозой, которая стала реальностью".

Трамп прокомментировал теракт в Берлине

Об этом он заявил в своем Twitter.

Согласно его словам, террорист, убивший людей в Германии, перед совершением преступления сказал: "Волей Господа мы будем убивать вас как свиней. Клянусь, мы будем убивать...

"Напавший на Германию террорист угрожал ради бога расправляться с людьми как со свиньями. Это чисто религиозная угроза, которая стала реальностью. Такая ненависть! Когда США и все страны дадут отпор?", — написал Трамп.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", среди людей, которые погибли в результате теракта в Берлине, могут быть двое граждан Украины.


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