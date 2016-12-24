Страны ЕС на Рождество и Новый год усилили меры безопасности

Европейские страны после теракта в Берлине усилили меры безопасности на время праздников.
Об этом передает Deutsche Welle.
Как отмечается, немецкая полиция сообщает об усиленных мерах безопасности в аэропортах, на вокзалах, а также на границах во время праздников.
Представительница Федеральной полиции Хелви Абс отметила, что увеличено количество нарядов, и все полицейские имеют при себе оружие и одеты в пуленепробиваемые жилеты.
"Дальнейшие данные по обеспечению мер безопасности не предоставляются из тактических соображений", - подчеркнула представительница полиции.
В свою очередь, власти Рима запретили въезд грузовиков в центр города на 24-26 декабря и с 31 декабря по 6 января. Кроме того, на 350 рынках города усилили полицейский контроль. В качестве меры пресечения власть также ввела запрет на фейерверки на Новый год.
"В Испании предлагается использовать патрульные машины как барьеры на входе в места большого скопления людей", - гласит сообщение.
Отметим, руководитель национальной полиции страны Жан-Марк Фалькон отметил, что в этом году на праздничных рынках работает не только полиция, но и специальные отряды для "практически мгновенных ответных действий" в случае экстренной ситуации.
Кроме того, полиция Великобритании также на рождественские ярмарки отправила больше полицейских. Например, в течение трех месяцев будут перекрывать дороги в Букингемский дворец на время смены караула.
Как сообщал "Ура-Информ", Киев на праздники будут охранять четыре тысячи полицейских.