Страны ЕС на Рождество и Новый год усилили меры безопасности

Об этом передает Deutsche Welle.

Как отмечается, немецкая полиция сообщает об усиленных мерах безопасности в аэропортах, на вокзалах, а также на границах во время праздников.

Представительница Федеральной полиции Хелви Абс отметила, что увеличено количество нарядов, и все полицейские имеют при себе оружие и одеты в пуленепробиваемые жилеты.

"Дальнейшие данные по обеспечению мер безопасности не предоставляются из тактических соображений", - подчеркнула представительница полиции.

В свою очередь, власти Рима запретили въезд грузовиков в центр города на 24-26 декабря и с 31 декабря по 6 января. Кроме того, на 350 рынках города усилили полицейский контроль. В качестве меры пресечения власть также ввела запрет на фейерверки на Новый год.

"В Испании предлагается использовать патрульные машины как барьеры на входе в места большого скопления людей", - гласит сообщение.

Отметим, руководитель национальной полиции страны Жан-Марк Фалькон отметил, что в этом году на праздничных рынках работает не только полиция, но и специальные отряды для "практически мгновенных ответных действий" в случае экстренной ситуации.

Кроме того, полиция Великобритании также на рождественские ярмарки отправила больше полицейских. Например, в течение трех месяцев будут перекрывать дороги в Букингемский дворец на время смены караула.

Как сообщал "Ура-Информ", Киев на праздники будут охранять четыре тысячи полицейских.