Столкновение на Светлодарской дуге длилось пять часов, - Лысенко

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам - на Светлодарской дуге все так же идут масштабные боевые действия. Прошлые сутки стартовали со столкновения под Луганским, которое шло непрерывно пять часов.

Террористы атаковали при поддержке бронетехники и орудий, выпустив десятки снарядов. Позже произошло еще два вражеских обстрела продолжительностью четыре часа – также добавил представитель МОУ. Лысенко сообщил, что террористы пробуют "прощупать почву" - для удара с фланга.

Как сообщал УРА-Информ, ранее террористы акже атаковали Светлодарскую дугу, в результате чего погибло пять силовиков АТО.