Столкновение на Светлодарской дуге длилось пять часов, - Лысенко

За сутки на Светлодарской дуге террористы пять часов вели обстрелы из тяжелого вооружения.
Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам - на Светлодарской дуге все так же идут масштабные боевые действия. Прошлые сутки стартовали со столкновения под Луганским, которое шло непрерывно пять часов.
Террористы атаковали при поддержке бронетехники и орудий, выпустив десятки снарядов. Позже произошло еще два вражеских обстрела продолжительностью четыре часа – также добавил представитель МОУ. Лысенко сообщил, что террористы пробуют "прощупать почву" - для удара с фланга.
Как сообщал УРА-Информ, ранее террористы акже атаковали Светлодарскую дугу, в результате чего погибло пять силовиков АТО.