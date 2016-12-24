15:47 24.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столкновение на Светлодарской дуге длилось пять часов, - Лысенко

За сутки на Светлодарской дуге террористы пять часов вели обстрелы из тяжелого вооружения. 

Столкновение на Светлодарской дуге длилось пять часов, - Лысенко

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам - на Светлодарской дуге все так же идут масштабные боевые действия. Прошлые сутки стартовали со столкновения под Луганским, которое шло непрерывно пять часов.

Террористы атаковали при поддержке бронетехники и орудий, выпустив десятки снарядов. Позже произошло еще два вражеских обстрела продолжительностью четыре часа – также добавил представитель МОУ. Лысенко сообщил, что террористы пробуют "прощупать почву" - для удара с фланга.

Как сообщал УРА-Информ, ранее террористы акже атаковали Светлодарскую дугу, в результате чего погибло пять силовиков АТО.


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