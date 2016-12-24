Селин Дион отказалась петь на инаугурации Трампа

Об этом сообщает US Magazine.

Как отмечается, 20 января состоится шоу Селин Дион в Лас-Вегасе. Кроме того, певица очень верна своим фанатам, многие из которых специально едут в Вегас в даты выступлений Дион, потому не хочет их подводить. К тому же, из-за смерти супруга Рене Анжелила в январе певица уже отменяла некоторые выступления в этом году.

Также отметим, что до Селин петь для Дональда Трампа отказался кантри-исполнитель Гарт Брукс, а всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли согласился, но потом передумал.

По информации СМИ, оперный певец сделал так из-за негативной реакции своей фанов, которые не симпатизируют Трампу.

Напомним, как сообщал "Ура Информ", ранее Мишель Обама пообещала поддержать Трампа в Белом доме.