Ровенщина получила 900 китайских компьютеров

Каждая опорная школа Ровенской области получит 15 единиц. Об этом заявил глава Ровенской облгосадминистрации Алексей Муляренко. По его словам - аналогично по 15-ть компьютеров будут отправлены в школы, участвующие в проекте GO Camp.

Все прочие пропорционально числу учеников распределят между школами региона на нужды и обновление компьютерных клас сов – отметил глава области.

Компьютерную технику регион получил согласно межгосударственному соглашению между Украиной и КНР.

Как сообщал УРА-Информ, школьникам Закарпатья будет передана тысяча компьютеров и лицензионное программное обеспечение.