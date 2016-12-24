21:33 24.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ровенщина получила 900 китайских компьютеров

В Ровенскую область 24 декабря поступило 899 компьютеров. 

Ровенщина получила 900 китайских компьютеров

Каждая опорная школа Ровенской области получит 15 единиц. Об этом заявил глава Ровенской облгосадминистрации Алексей Муляренко. По его словам - аналогично по 15-ть компьютеров будут отправлены в школы, участвующие в проекте GO Camp.

Все прочие пропорционально числу учеников распределят между школами региона на нужды и обновление компьютерных клас сов – отметил глава области.

Компьютерную технику регион получил согласно межгосударственному соглашению между Украиной и КНР.

Как сообщал УРА-Информ, школьникам Закарпатья будет передана тысяча компьютеров и лицензионное программное обеспечение.


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