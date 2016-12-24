22:35 24.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Светлодарской дуге террористы обстреляли гуманитарную группу

Террористы на Светлодарской дуге в зоне проведения АТО обстреляли группу гуманитарного проекта.

На Светлодарской дуге террористы обстреляли гуманитарную группу

Так, была обстреляна гуманитарная группа проекта ВСУ "Эвакуация-200", которая планировала забрать труп военнослужащего противника. Об этом рассказал координатор группы Михаил Котелевский – сообщает пресс-центр штаба АТО.

По сообщению - на Светлодарской дуге, несмотря на договоренности и режим тишины, террористы все же обстреляли группу проекта ВСУ "Эвакуация-200". Группа должна была только забрать тело военного противника – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, столкновение на Светлодарской дуге 24 декабря продолжалось пять часов.


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