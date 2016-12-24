На Львовщине зафиксирован рост заболеваемости гриппом

Об этом передает Управление Госпродпотребслужбы в г. Львов. Зарегистрировано 10 тыс. 47 случаев – а это на 10,9% більше - в сравнении с прошлой неделей (8 тысяч 948/31 случаев).

Согласно проведенному мониторингу заболевания гриппом зафиксирована активизация эпидемического процесса среди детей 5-14 лет, а также 15-17 лет. Интенсивный показатель равен 1337.4 на 100 тыс. населения - при эпидемическом пороге 620.21, а следовательно регистрируют превышение эпидпорога у населения Львова - на 53,6%.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине за неделю от гриппа умерло двое детей.