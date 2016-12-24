Меры безопасности на праздники усилят, - Аваков

Аваков подчеркнул, что провокации на праздники не ожидаются, но меры безопасности все же будут усилены. У нас уже был создан спецштаб, система дежурств по всей стране.

Мы предполагаем определенные точки, где будут гуляния, концентрация граждан – вот там будем предпринимать меры безопасности - подчеркнул министр. Он также добавил, что в местах массового скопления граждан планируют установить рамки - ради обеспечения безопасности граждан.

Как сообщал УРА-Информ, государства Евросоюза на рождественские праздники также усилят меры безопасности. В частности, такое решение было принято по итогам теракта в г. Берлин.