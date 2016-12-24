11:56 24.12.2016 | Общество | Новости
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Меркель отправилась на рождественский шопинг со своими пакетами

Канцлера Германии Ангелу Меркель заметили в одном из крупнейших супермаркетов Берлина, где она осуществляла рождественские покупки, захватив с собой собственные пакеты для продуктов.

Меркель отправилась на рождественский шопинг со своими пакетами

Об этом сообщает издание Bild.

Как отмечается, Меркель в сопровождении трех охранников посетила супермаркет, расположенный в сердце правительственного квартала в Берлине.

"Политик приобрела: сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, сыр и другие продукты. Традиционного рождественского гуся, карпа или вина в корзине для продуктов не было", - говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель захватила с собой свои полиэтиленовые пакеты и заплатила за покупку почти 100 евро.

Также отметим,  Меркель поздравила кассира с наступающим Рождеством Христовым и пожелала хороших праздников.

В свою очередь, где именно планирует праздновать Рождество канцлер, неизвестно.

Напомним, сейчас канцлер Германии вместе с мужем отдыхает  на курорте в Швейцарии. Также отмечается, что в связи с последними трагическими событиями в Берлине А.Меркель может остаться в стране.

Как сообща "Ура-Информ", ранее во время телефонного разговора с президентом Украины Петров Порошенко,  Меркель поддержала национализацию ПриватБанка. 


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