Меркель отправилась на рождественский шопинг со своими пакетами

Об этом сообщает издание Bild.

Как отмечается, Меркель в сопровождении трех охранников посетила супермаркет, расположенный в сердце правительственного квартала в Берлине.

"Политик приобрела: сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, сыр и другие продукты. Традиционного рождественского гуся, карпа или вина в корзине для продуктов не было", - говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель захватила с собой свои полиэтиленовые пакеты и заплатила за покупку почти 100 евро.

Также отметим, Меркель поздравила кассира с наступающим Рождеством Христовым и пожелала хороших праздников.

В свою очередь, где именно планирует праздновать Рождество канцлер, неизвестно.

Напомним, сейчас канцлер Германии вместе с мужем отдыхает на курорте в Швейцарии. Также отмечается, что в связи с последними трагическими событиями в Берлине А.Меркель может остаться в стране.

Как сообща "Ура-Информ", ранее во время телефонного разговора с президентом Украины Петров Порошенко, Меркель поддержала национализацию ПриватБанка.