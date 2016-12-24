Меркель отправилась на рождественский шопинг со своими пакетами

Канцлера Германии Ангелу Меркель заметили в одном из крупнейших супермаркетов Берлина, где она осуществляла рождественские покупки, захватив с собой собственные пакеты для продуктов.
Об этом сообщает издание Bild.
Как отмечается, Меркель в сопровождении трех охранников посетила супермаркет, расположенный в сердце правительственного квартала в Берлине.
"Политик приобрела: сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, сыр и другие продукты. Традиционного рождественского гуся, карпа или вина в корзине для продуктов не было", - говорится в сообщении.
Кроме того, Меркель захватила с собой свои полиэтиленовые пакеты и заплатила за покупку почти 100 евро.
Также отметим, Меркель поздравила кассира с наступающим Рождеством Христовым и пожелала хороших праздников.
В свою очередь, где именно планирует праздновать Рождество канцлер, неизвестно.
Напомним, сейчас канцлер Германии вместе с мужем отдыхает на курорте в Швейцарии. Также отмечается, что в связи с последними трагическими событиями в Берлине А.Меркель может остаться в стране.
Как сообща "Ура-Информ", ранее во время телефонного разговора с президентом Украины Петров Порошенко, Меркель поддержала национализацию ПриватБанка.