Кампанию против казахского владельца украинского БТА-Банка организовал Мухтар Аблязов - СМИ

Об этом пишут " Українські новини ". Издание отмечает, что Кенес Ракишев не ведет активную бизнес-деятельность на территории Украины. Фактически единственным украинским его активом является БТА-Банк, который, хоть и является прибыльным, но не занимает в Украине значительной доли рынка. По их информации, намного интереснее то, чем вынужден заниматься материнский БТА-Казахстан. Оказывается, на протяжении последних 7 лет он пытается привлечь к ответственности своего бывшего руководителя Мухтара Аблязова, укравшего $6 млрд.

Также журналисты рассказали об инциденте, когда при рассмотрении вопроса об экстрадиции Аблязова из Франции, адвокаты банкира предоставили Апелляционному суду Лиона поддельную справку МВД Украины о, якобы, отсутствии к Аблязову претензий со стороны украинских правоохранителей. Тогда лично украинскому Генпрокурору пришлось срочно писать во Францию, что это не так, что эпизод о мошенничестве и хищениях Аблязова в Украине следствием доказан полностью, а поданное в суд якобы письмо МВД сфальсифицировано защитой Аблязова.

"Эти факты достаточны для того, чтобы понять, что Аблязов не погнушается никакими методами в борьбе за украденные миллиарды. А если еще вспомнить, что английский суд приговорил олигарха к 22 месяцам тюрьмы за лжесвидетельствование, всякие сомнения пропадают: нынешняя атака на нового владельца БТА Кенеса Ракишева - это дело рук владельца бывшего - Мухтара Аблязова", - резюмировали журналисты.