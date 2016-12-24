Госдеп США предостерег от поездок в Египет и Иорданию

Об этом передает ВВС.

Как отмечается, в Египте существует угроза в лице террористических группировок. Кроме того, в стране было совершено несколько террористических атак.

"Хотя самые популярные среди туристов достопримечательности (Луксор и Асуанская долина) охраняются в достаточном объеме, "террористические атаки могут произойти где угодно", - говорится в сообщении.

Кроме того, государственный департамент США призвал американских туристов воздержаться от посещения Синайского полуострова и северо-восточной Сахары.

"В стране было предотвращено несколько терактов в отношении американцев и других граждан стран Запада", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что предупреждение об угрозе теракта, выпущенное американскими дипломатами, распространяется на всю территорию Иордании.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Европоле рассказали о том, что террористы "Исламского государства" изменили свою тактику.