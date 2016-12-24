Телеведущая Даша Малахова показала трогательные свадебные фото

Об этом подтверждают фотографии опубликованы на ее странице в социальной сети в Facebook.

Как отмечается, этот брак для Малаховой является третьим. Первым ее мужем был англичанин, с которым она несколько лет прожила в браке в Англии и имела совместный ресторанный бизнес. Однако в 2004 году телеведущая была вынуждена вернуться в Украину по семейным обстоятельствам.

Позже она вышла замуж за венгра Чабой Бакошем. Напомним, что супруги прожили около 10 лет, в этом браке родилось двое сыновей: Матяш и Оливер.

Кроме того, в конце 2014 года телеведущая огорошила своих поклонников новостью о том, что они разводятся.

А уже в начале 2015 года в СМИ появилась информация, что у Малаховой новые отношения — с Сергеем Сулимой, который моложе телеведущей на 11 лет.

Как сообщал УРА-Информ, недавно знаменитая российская журналистка Ирада Зейналова вышла замуж за своего коллегу.