В пятницу в Украине без осадков и небольшие морозы

Утром синоптики обещают туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров за секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе Украины без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха опустится до 3-9 градусов. Днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

На севере Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночь. Похолодает до минус 2-8 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В центре Украины без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На востоке Украины без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ночью будет от 2 до 8 градусов со знаком минус. Днем термометры покажут от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На юге Украины без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов.