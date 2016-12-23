12:15 23.12.2016 | Общество | Новости
100156454:Polishuk

В Милане застрелен подозреваемый в теракте в Берлине - ФОТО

В итальянском городе Милан в пятницу утром, был застрелен, мужчина которого подозревают в в осуществлении теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

В Милане застрелен подозреваемый в теракте в Берлине - ФОТО

Предполагаемый исполнитель теракта Анис Амри ликвидирован во время перестрелки на севере Италии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в итальянских силах безопасности.

По данным издания, в Министерстве иностранных дел Италии заявили, что по данному инциденту глава ведомства сегодня проведет пресс-конференцию.

Напомним, полиция Германии официально назвала имя выходца из Туниса, который мог управлять грузовиком, который въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. За информацию о местонахождении Амри полиция пообещала вознаграждение в размере до 100 тысяч евро.

Как сообщал УРА-Информ, полиция Берлина сняла оцепление с площади, на которой произошел теракт. Следственные действия на месте преступления закончены, правоохранители передали Брайтшайдплац обратно жителям Берлина.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив