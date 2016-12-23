Украина готовит уже шестой иск к России в ЕСПЧ

Он будет касаются событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах. Жалоба будет подана в начале 2017 года.

Об этом рассказала журналистам первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова. Она заверила, что сейчас иск находится на стадии подготовки и министерство пока аккумулируем всю информацию.

Думаю, что в начале следующего года он будет подан, пояснила она, добавив, что Минюст при подготовке иска "пишет хронологию событий". При этом она пояснила, что ЕСПЧ может при рассмотрении разделить документы на две части - по Донбассу и по Крыму. В то же время не торопливость его подачи Севостьянова поясняется тем, что Украина сфокусировалась на первых двух исках в ЕСПЧ, которые суд начал уже рассматривать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинцы Николай Карпюк и Станислав Клых, которых в России незаконно осудили 16 ноября, подписали все необходимые документы для подачи иска в Европейский суд по правам человека.