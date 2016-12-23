У России отобрали этап Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как отмечается, причиной переноса большого биатлонного турнира является допинговый скандал, который развивается вокруг российского спорта. В свою очередь, среди 31 биатлониста, у которых нашли положительные допинг-пробы, были призеры Сочи-2014.

Также подобная информация вызвала серию объявлений бойкота российскому российскому этапу Кубка мира. Так, отказались участвовать Чехия, Норвегия, Канада, США и другие.

"Куда перенесут россйский этап Кубка мира еще не известно. Помимо этапа Кубка мира был отменен и юниорский ЧМ, который должны был принять Остров", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее обладательница "Хрустального глобуса" прошлого сезона Габриэла Коукалова готова была бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Спортсменка поддержала лучшего биатлониста последних лет Мартена Фуркада, который резко высказался о допинге в России.