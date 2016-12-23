Синоптики предупредили про туман в некоторых регионах Украины

При этом видимость будет составлять 200-500 м. Об этом передали в пресс-службе Укргидрометцентра. Согласно прогнозам синоптиков, 24-го декабря ночью, а также утром в Винницкой, Ровенской, Львовской, Волынской, а также Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Харьковской, Луганской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет туман, видимость составит 200-500 м.

Как сообщал УРА-Информ, ранее синоптики предупреждали водителей про гололед на дорогах страны. Также в середине декабря прогнозировали небольшой мокрый снег.