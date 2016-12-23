Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Практические во всех регионах будут идти дожди с мокрым снегом. Как сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции, в субботу и воскресенье мокрый снег, а на дорогах гололедица.

В связи с чем синоптики советуют водителям быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад и отказаться от рискованного маневрирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 23 декабря, практически на всей территории Украины будет морозная и бесснежная погода. Утром синоптики обещают туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров за секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.