РосСМИ называют "АТБ" "жертвой антироссийской истерии"

В частности, агентство «Росбалт» и ИА «Национальные интересы» опубликовали материалы о проблемах предпринимателей из-за обвинений в связях с Россией.

В частности, «Национальные интересы» озаглавили материал : «На Украине идет охота на бизнес из-за подозрений в связях с российскими предпринимателями». «Украинским предпринимателям, продолжающим вести дела с партнерами из РФ, становится все сложнее заниматься бизнесом. С одной стороны, в Киеве официально заявляют о давлении со стороны правоохранительных органов РФ на украинцев, приезжающих в Россию. В связи с этим пресс-секретарь Государственной пограничной службы страны Олег Слободян призвал «воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости». С другой стороны, откровенное давление на бизнес, который подозревают в связях с Россией, на Украине оказывают националистические военизированные организации», - пишет издание.

«Очередной жертвой антироссийской истерии стала украинская торговая сеть «АТБ», которую националисты обвиняют в «работе на страну-агрессора». «Союз ветеранов АТО» (в который входят участники боевых действий на Донбассе) на днях провел демонстративную акцию устрашения, облив краской, символизирующей кровь, один из магазинов, входящих в сеть супермаркетов «АТБ».

Националисты потребовали от торговой сети закрыть магазины в Крыму, ЛНР и ДНР. Пикетчики обвинили «АТБ» в уплате налогов в российскую казну и пригрозили более масштабными акциями. После этого группа депутатов парламента Украины обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить опубликованные факты и применить к «АТБ» жесткие санкции. В СМИ стала обсуждаться идея национализации этого дискаунтера», — сообщает агентство.

Издание напоминает, что торговая сеть «АТБ» является одним из лидеров рынка ритейла Украины. «Помимо объектов торговли, располагающихся на территории Украины, собственникам сети принадлежат магазины «ПУД», работающие в Крыму. Управляющая магазинами в Крыму «Инвестиционная Строительная Компания» (ИСК) зарегистрирована в Симферополе. В 2015 году она получила 9 млрд 792 млн рублей торговой выручки, объем налоговых отчислений составил 293 млн рублей. Украинские СМИ называли бенефициаром сети «АТБ» российского бизнесмена Константина Малофеева. До этого все последние годы официальными совладельцами сети «АТБ» были украинские граждане Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун», — сообщает издание.