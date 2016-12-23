Новый подопечный Вакарчука выпустил дебютный клип

Об этом передает MusicInUA.

"Я написал песню "Листи" два года назад. Сама композиция очень личная. Она о духовном и физическом расстоянии", - рассказал музыкант, выступающий под псевдонимом Leo Mantis.

Согласно его словам, первой песней, которую он услышал, прилетев в Украину, была "Я так хочу..." из репертуара группы "Океан Ельзи".

Кроме того, украинский язык, которым Леонардо овладел за полтора года, он учил в том числе и по текстам Вакарчука.

Отметим также, что в работе над композицией "Листи" Leo Mantis помогали Святослав Вакарчук, Владимир Опсеница и Виталий Телезин.

"Я не верю в судьбу. Уверен, что мы сами делаем свой выбор, который влияет на нашу дальнейшую жизнь. Мне было важно отразить это в клипе. Думаю, нам это удалось благодаря деталям и сценарию", - отметил Leo Mantis.

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