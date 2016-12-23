Новый подопечный Вакарчука выпустил дебютный клип

Leo Mantis известный благодаря участию в шоу "Голос країни", в котором он был подопечный Святослава Вакарчука. Творческое сотрудничество Святослава Вакарчука и Leo Mantis продолжилось и после телевизионного проекта. Состоялась премьера дебютного клипа участника шоу "Голос країни" Леонардо Ободеяке. Он экранизировал украиноязычную песню "Листи".
Об этом передает MusicInUA.
"Я написал песню "Листи" два года назад. Сама композиция очень личная. Она о духовном и физическом расстоянии", - рассказал музыкант, выступающий под псевдонимом Leo Mantis.
Согласно его словам, первой песней, которую он услышал, прилетев в Украину, была "Я так хочу..." из репертуара группы "Океан Ельзи".
Кроме того, украинский язык, которым Леонардо овладел за полтора года, он учил в том числе и по текстам Вакарчука.
Отметим также, что в работе над композицией "Листи" Leo Mantis помогали Святослав Вакарчук, Владимир Опсеница и Виталий Телезин.
"Я не верю в судьбу. Уверен, что мы сами делаем свой выбор, который влияет на нашу дальнейшую жизнь. Мне было важно отразить это в клипе. Думаю, нам это удалось благодаря деталям и сценарию", - отметил Leo Mantis.
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