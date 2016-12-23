Кличко: в бюджете на 2017 года предусмотрено еще 150 млн грн для "Евровидения"

Об этом он сказал во время заседания организационного комитета по вопросам подготовки и проведения международного песенного конкурса, который в следующем году примет Киев, передает пресс-служба КГГА.

Согласно его словам, в этом году Киев из городского бюджета выделил 50 млн. гривен на подготовку к проведению конкурса.

Как отмечается, в бюджете на следующий год предусмотрено 150 млн. грн. на подготовку к Евровидению-2017.

"Все обязательства, которые взял на себя город, мы выполнили. Но мы также обязаны помогать в подготовке к проведению Евровидения всеми возможными средствами, ведь в Киев, по нашим подсчетам, приедут более 20 тысяч гостей со всей Европы, и мы должны представить столицу как можно лучше", - подчеркнул Кличко.

Как собщал "Ура-Информ", ранее Европейский вещательный союз подтвердил, что "Евровидение-2017" пройдет в Киеве.