13:49 23.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кличко: в бюджете на 2017 года предусмотрено еще 150 млн грн для "Евровидения"

Городской голова Киева Виталий Кличко заверяет, что столица выполнила все обязательства по подготовке к проведению Евровидения-2017.

Кличко: в бюджете на 2017 года предусмотрено еще 150 млн грн для

Об этом он сказал во время заседания организационного комитета по вопросам подготовки и проведения международного песенного конкурса, который в следующем году примет Киев, передает пресс-служба КГГА.

Согласно его словам, в этом году Киев из городского бюджета выделил 50 млн. гривен на подготовку к проведению конкурса.

Как отмечается, в бюджете на следующий год предусмотрено 150 млн. грн. на подготовку к Евровидению-2017.

"Все обязательства, которые взял на себя город, мы выполнили. Но мы также обязаны помогать в подготовке к проведению Евровидения всеми возможными средствами, ведь в Киев, по нашим подсчетам, приедут более 20 тысяч гостей со всей Европы, и мы должны представить столицу как можно лучше", - подчеркнул Кличко.

Как собщал "Ура-Информ", ранее Европейский вещательный союз подтвердил, что "Евровидение-2017" пройдет в Киеве. 


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