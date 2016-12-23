Гюлен заявил, что не причастен к убийству Карлова

Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось в эфире «Россия 24».

"Этот кровавый убийца несколько раз работал охранником турецкого президента, раз десять, об этом говорят СМИ. Как он сам заявлял, он из "Ан-Нусра", так что очевидно, что он ничего общего не имеет с нашим движением - ни в прошлом, ни в настоящем", – заметил Гюлен.

Он также добавил, что осуждает убийство дипломата. Напомним, что Андрея Карлова расстреляли в Анкаре на выставке «Россия глазами турков».

"Мы всегда осуждали терроризм, и в связи с этим я хотел бы подчеркнуть, что искренне осуждаю этот террористический акт против российского посла. Я осуждаю его", – резюмировал общественный деятель.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно в Турции арестовали племянника и племянницу Фетхуллаха Гюлена. Спецслужбы подозревают их в использовании зашифрованных каналов связи.