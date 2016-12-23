03:00 23.12.2016 | Общество | Новости
100156392:labazovych

Дочка Майкла Джексона подрабатывает у Маколея Калкина

18-летняя дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис, которая встречается ударником рок-группы Street Drum Corps Майклом Снодди, подрабатывает у Маколея Калкина, который сыграл в фильме "Один дома".

Дочка Майкла Джексона подрабатывает у Маколея Калкина

Об этом Пэрис сообщила на своей странице в Instagram.

Как отмечается, актер является ее крестным отцом.

"Я зарабатываю тем, что крашу хипстерам ногти на ногах", – подписала девушка.

В свою очередь, поклонники восприняли это заявление как шутку. Но на снимке все же видно, что Пэрис действительно красит ногти своему крестному красным лаком. Что ж, видимо, Маколей так готовится к рождественским праздникам.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее 34-летняя певица и актриса Вера Брежнева вместе с 15-летней дочкой Соней Киперман снялись в фотосессии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив