Дочка Майкла Джексона подрабатывает у Маколея Калкина

Об этом Пэрис сообщила на своей странице в Instagram.

Как отмечается, актер является ее крестным отцом.

"Я зарабатываю тем, что крашу хипстерам ногти на ногах", – подписала девушка.

В свою очередь, поклонники восприняли это заявление как шутку. Но на снимке все же видно, что Пэрис действительно красит ногти своему крестному красным лаком. Что ж, видимо, Маколей так готовится к рождественским праздникам.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее 34-летняя певица и актриса Вера Брежнева вместе с 15-летней дочкой Соней Киперман снялись в фотосессии.