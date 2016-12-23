12:26 23.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Баскетболист Михайлюк провел самый результативный матч сезона в NCAA

Университет "Канзас" украинца Святослава Михайлюка провел свой очередной матч в NCAA. На этот раз подопечные Белая Селф играли против университета "UNLV" из Лас-Вегаса.

Баскетболист Михайлюк провел самый результативный матч сезона в NCAA

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

"Михайлюк второй раз в сезоне вышел в стартовую пятерку и отыграл 31 минуту, за которую набрал 20 баллов, отдал 2 результативные передачи, выполнил 6 подборов и два перехвата при двух фолах",- говорится в сообщении.

Как отмечается, "Канзас" победил со счетом 71:53, а черкащанин стал вторым по результативности игроком в матче, после текущего третьего номера драфта 2017 - Джоша Джексона.

Кроме того, показатель в 20 очков стал для Михайлюка пока лучшим в сезоне.

Также напомним, следующую игру "Канзас Джейхоукс", у которых 11 побед и 1 поражение, проведет 30 декабря против университета "TCU".

Напомним, как сообщал "Ура Информ", ранее лидер "Шахтера" рассказал о взаимоотношениях команды с Фонсекой


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