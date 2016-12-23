23 декабря критический день для Платинум Банка, - СМИ

Первый кандидат на выход – Платинум Банк (ПтБ), пишет издание Форбс . 23 декабря – конечный срок согласования НБУ программы докапитализации банковских учреждений. На сегодняшний день его акционеры не провели докапитализацию, потому у Национального банка есть веские основания для отнесения этого учреждения к категории неплатежеспособных. Отрицательный капитал "Платинума" составляет более четверти миллиарда гривен, и все увеличивается.

Показатели говорят о том, что объем отрицательного капитала Платинум банка нарастает. Согласно информации Национального банка Украины, на 1 октября 2016 года собственный капитал банка составлял –162 млн гривен. К 1 декабря этот показатель составил уже –280 млн гривен. По состоянию на эту же дату банк показал убыток в более чем 400 млн гривен.

Издание подчеркивает, что столь высокий уровень отрицательного капитала приводит к тому, что не выполняются и все остальные связанные с капиталом нормативы, а неисполнение нормативов – достаточный аргумент для НБУ, чтобы отнести банк к неплатежеспособным. Проще говоря, либо акционеры в ближайшее время внесут в банк деньги (речь может идти о довнесении почти полумиллиарда гривен), либо же Нацбанк выведет это учреждение с рынка.

В Фонде гарантирования вкладов допустили, что возможное решение по банку может быть принято НБУ 23 декабря, однако официально никаких заявлений так и не прозвучало.

По информации Forbes, на 1 декабря 2016 года отрицательный капитал был зафиксирован у банков «Траст», Артем-Банк, «Диамант» и ПтБ. Первые два учреждения, капитал которых составлял соответственно –100 млн гривен и –190 млн гривен, уже признаны неплатежеспособными. Теперь под вопросом – будущее Диамант Банка и Платинум.