Закарпатские русины требуют от Порошенко территориальной автономии

Такое решение представители общины приняли на прошедших двух собраниях. По мнению лидеров русинских организаций, их община заслуживает автономного статуса и признания не меньше, чем крымские татары, передает zakarpatye.com.ua .

Лидер русинского движения и член президиума "Народной рады русинов Закарпатья" Иван Палинкаш отметил основные требования русин: "У нас два основных требования: признание русинов национальностью и признание регионального референдума 1991 г., на котором 78% закарпатцев проголосовали за то, чтобы наша область получила статус самоуправляемой территории в составе Украины. Мы считаем, что если Закарпатью предоставят автономию, ничего тут страшного не будет. Мы хотим развиваться". По словам Палкинаша требования русин направлены в адрес Президента Украины Петра Порошенко и община ждет от него ответа.

Депутат Ужгородского районного совета, заслуженный журналист Украины Наталья Магалина подчеркнула, что русинским активистам необходимо сосредоточиться на сбережении этноса и озвучила требование о необходимости установления минимальных норм по трансляции телепередач на родном языке на областном государственном телеканале "Тиса-1". Редактор программы "Русинская родина" на телеканале "Тиса -1" Вера Кобулей поддержала такое предложение и отметила, что государство должно обеспечить условия для сохранения русинского языка. "Наш язык, когда он звучит в эфире, придает нам гордости за свой народ, показывает другим народам наши ценности", - заявила Колубей.

Известный русинский писатель и драматург Юрий Чори в ходе мероприятий призвал русинскую молодежь не сдаваться и бороться за право признания своего народа, чтобы "сберечь русинскую идентичность".

Напомним, ранее венгерская община Закарпатья выступила с требованием подписания договора о разграничении полномочий с Кабинетом министров Украины, который позволит национальному меньшинству создать собственную территориальную автономию в регионе.