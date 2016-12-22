17:13 22.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Закарпатские русины требуют от Порошенко территориальной автономии

Представители закарпатских русин приняли решение добиваться своей территориальной автономии в Закарпатье путем имплементации референдума 1991 года. 

Закарпатские русины требуют от Порошенко территориальной автономии

Такое решение представители общины приняли на прошедших двух собраниях. По мнению лидеров русинских организаций, их община заслуживает автономного статуса и признания не меньше, чем крымские татары, передает zakarpatye.com.ua.

Лидер русинского движения и член президиума "Народной рады русинов Закарпатья" Иван Палинкаш отметил основные требования русин: "У нас два основных требования: признание русинов национальностью и признание регионального референдума 1991 г., на котором 78% закарпатцев проголосовали за то, чтобы наша область получила статус самоуправляемой территории в составе Украины. Мы считаем, что если Закарпатью предоставят автономию, ничего тут страшного не будет. Мы хотим развиваться". По словам Палкинаша требования русин направлены в адрес Президента Украины Петра Порошенко и община ждет от него ответа. 

Депутат Ужгородского районного совета, заслуженный журналист Украины Наталья Магалина подчеркнула, что русинским активистам необходимо сосредоточиться на сбережении этноса и озвучила требование о необходимости установления минимальных норм по трансляции телепередач на родном языке на областном государственном телеканале "Тиса-1". Редактор программы "Русинская родина" на телеканале "Тиса -1" Вера Кобулей поддержала такое предложение и отметила, что государство должно обеспечить условия для сохранения русинского языка. "Наш язык, когда он звучит в эфире, придает нам гордости за свой народ, показывает другим народам наши ценности", - заявила Колубей. 

Известный русинский писатель и драматург Юрий Чори в ходе мероприятий призвал русинскую молодежь не сдаваться и бороться за право признания своего народа, чтобы "сберечь русинскую идентичность".

Напомним, ранее венгерская община Закарпатья выступила с требованием подписания договора о разграничении полномочий с Кабинетом министров Украины, который позволит национальному меньшинству создать собственную территориальную автономию в регионе.


 
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