ВСУ заявили от готовности в полночь 24 декабря прекратить огонь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о своей готовности к выполнению решения контактной группы по прекращению огня с 24 декабря.
Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам – ВСУ и в целом силы АТО уже неоднократно показывали свою готовность к выполнению минских соглашений.
И в будущем ВСУ готовы к выполнению мирного плана Петра Порошенко. Вооруженные силы Украины сообщили о готовности выполнять очередные решения минской группы. Об этом Мотузяник сообщил в ответ на просьбу прокомментировать решение контактной группы прекратить огонь с 24 декабря.
Как сообщал УРА-Информ, в Минске было достигнуто соглашение о прекращении огня на Донбассе с 24 декабря.