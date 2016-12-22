В зоне АТО 11 силовиков получили ранения

Так, в зоне проведения на Донбассе АТО за минувшие сутки, 21-го декабря 2016 г., в результате ведения военных действий погибших среди украинских силовиков нет, однако были ранены 11-ть бойцов. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Он уточнил, что за прошлые сутки в результате ведения боевых действий погибших военнослужащих не было, но 11 бойцов получили ранения. Эти потери ВСУ получили на Светлодарской дуге – по итогам вражеских артиллерийских обстрелов - добавил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО за прошлые сутки погибло двое силовиков.