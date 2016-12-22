19:30 22.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине появится архив национальной памяти

В подчинении у Украинского института национальной памяти будет создано юридическое лицо – специально для обеспечения к документам КГБ доступа.

В Украине появится архив национальной памяти

Об этом передает пресс-служба Кабмина. Согласно сообщению - 21 декабря Кабмин принял постановление про создание отраслевого архива Украинского института нацпамяти". На данный момент документы репрессивных органов хранят в силовых, в правоохранительных ведомствах (СБУ, МВД, Минобороны, Госпограничная служба, прокуратура) и в судах.

С целью же свободного доступа к документам в подчинении Института национальной памяти будет создано юридическое лицо. На очереди также - перемещение от силовых ведомств архивов КГБ.

Как сообщал УРА-Информ, Россия ранее заблокировала многие документы ОБСЕ.


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